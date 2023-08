Aviones de combate holandeses interceptan a dos bombarderos rusos

"Esto no sucede con frecuencia, pero el incidente de hoy demuestra la importancia de un despliegue rápido. Los F-16 están en espera las 24 horas del día y pueden despegar en cuestión de minutos e interceptar un avión no identificado", aseguró el Ministerio. Los F-16 neerlandeses han aterrizado de nuevo en la base aérea de Volkel, "listos para proteger el área de responsabilidad neerlandesa".

Un portavoz de la fuerza aérea holandesa dijo que los aviones son interceptados si no tienen un código de identificación único, no proporcionaron un plan de vuelo y si no hay una conversación bidireccional. También dijo que no es raro que los aviones rusos violen el espacio aéreo de un país europeo o se acerquen a él. Países Bajos y Bélgica asumen alternativamente y durante varios meses las tareas de proteger el espacio aéreo de toda la zona de Benelux, lo que incluye Luxemburgo, y las fuerzas neerlandesas están al cargo desde mediados de abril.