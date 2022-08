¡Basta de visas para turistas rusos en Europa en tiempos de guerra!

De hecho, los Estados de la zona de Schengen deberían negar a todos los rusos una visa de turista hasta nuevo aviso. Al menos, en tanto Moscú siga ocupando partes de Ucrania, ya que, hasta el momento, millones de rusos apoyan esta guerra, o hacen como si no tuvieran nada que ver con ese conflicto armado. Por eso, es importante dejarles en claro que no son bien recibidos en Europa por el momento. Para muchos moscovitas puede ser normal disfrutar de la vida en cafés y restaurantes mientras sus compatriotas bañan sus manos en sangre, pero en el mundo civilizado, no lo es.