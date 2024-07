Bernie Sanders: Joe Biden "debería ser el candidato"

En una columna de opinión publicada este sábado en el diario The New York Times, el veterano senador por Vermont y visible líder progresista, señaló que Biden "puede que no sea el candidato ideal, pero será el candidato y debería ser el candidato" del Partido Demócrata. "Es hora de que los demócratas dejen de discutir y ser quisquillosos", agregó Sanders, un independiente que suele votar y apoyar las iniciativas de los demócratas.