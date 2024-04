Biden reitera necesidad de aumentar entrega de ayuda en Gaza

En una llamada telefónica, los mandatarios conversaron también sobre el "aumento" de la entrega de ayuda humanitaria al enclave palestino y la apertura de un "nuevo paso" al norte de la Franja esta misma semana. La conversación ocurre en un momento en que la comunidad internacional aumenta la presión para que no se concrete la anunciada ofensiva contra Rafah, donde se refugian cientos de miles de gazatíes.

Al respecto, Biden "reiteró su clara posición” sobre una acción militar de mayor envergadura contra Rafah, aunque el documento de la Casa Blanca no ofrece más detalles sobre ese punto en particular. Washington, en todo caso, ha dicho previamente que no apoya una operación en esa zona sin un plan humanitario apropiado y creíble.