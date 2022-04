Boris Johnson se opone a que "hombres biológicos" compitan en el deporte femenino

Escucha esta nota aquí

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este miércoles que las personas nacidas como varones no deberían competir en eventos deportivos femeninos, después de que un ciclista transgénero fuera excluido de una carrera femenina.

El debate en Gran Bretaña sobre los derechos de los transexuales se ha vuelto cada vez más enconado, y otros miembros del Gobierno de Johnson han dicho que debería dejarse a los organismos deportivos decidir quién puede competir.

Pero con las divisiones que están surgiendo en los partidos conservador y laborista de la oposición, antes de las elecciones locales del 5 de mayo, Johnson fue más allá al meterse en el frente de género de las llamadas "guerras culturales" de Gran Bretaña.

Boris Johnson: "Me parece sensato"

"No creo que los hombres biológicos deban competir en eventos deportivos femeninos. Y tal vez sea algo controvertido, pero me parece sensato", dijo a los periodistas.

"Y también creo que las mujeres deberían tener espacios –ya sea en hospitales o prisiones o vestuarios o donde sea– dedicados a las mujeres", aseguró.

"Si eso me pone en conflicto con algunos otros, entonces tenemos que resolverlo todo. Eso no significa que no simpatice enormemente con las personas que quieren cambiar de género, hacer la transición, y es vital que demos a la gente el máximo cariño y apoyo a la hora de tomar esas decisiones", añadió Johnson.

Su intervención se produjo después de que la semana pasada el Gobierno se viera obligado a dar un embarazoso giro de 180 grados, horas después de que un informe dijera que planeaba desechar la legislación para prohibir la "terapia de conversión gay".

Gobierno de Johnson excluiría la "terapia transgénero"

Tras las protestas de parlamentarios conservadores que apoyan la prohibición, el Gobierno de Johnson dijo que perseveraría en la legislación, pero que excluiría la "terapia transgénero", para permitir el asesoramiento a los adolescentes que buscan la reasignación de género.

El cambio de rumbo se produjo un día después de que el diputado conservador Jamie Wallis se convirtiera en el primer legislador británico en declararse abiertamente transgénero, lo que provocó mensajes de apoyo de sus colegas, incluido Johnson.

"Vamos a prohibir la terapia de conversión gay, que para mí es totalmente aborrecible", subrayó Johnson. "Pero hay complejidades y sensibilidades cuando se pasa del ámbito de la sexualidad a la cuestión del género, y ahí me temo que hay cosas que creo que todavía hay que resolver".

Lea también BBC "Me mandaban coronas florales de muerto": ser trans en México, el segundo país del mundo con más agresiones al colectivo Kenya Cuevas dice que es una sobreviviente. Ha presenciado la violencia machista en la familia, la calle y la justicia en México, así como un transfeminicidio que cambió su vida