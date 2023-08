Borrell: “En Gabón hubo elecciones llenas de irregularidades”

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrel l, dijo este jueves que no se puede comparar el golpe militar en Gabón con el de Níger, alegando que los oficiales gaboneses intervinieron tras una elección marcada por las "irregularidades". Asimismo, señaló que las autoridades europeas buscan mediar en la crisis y que, por el momento, no hay planes para evacuar a los ciudadanos de la UE de Gabón.

"Naturalmente, los golpes militares no son la solución, pero no debemos olvidar que en Gabón hubo unas elecciones llenas de irregularidades", declaró Borrell. Desde Toledo (España), donde asistía a una reunión de ministros de Exteriores comunitarios, señaló que no se ven "riesgos de violencia” en el país africano y aseguró que los golpes de Níger y Gabón no eran equiparables.