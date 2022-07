Brad Pitt luce una falda en la alfombra roja: ¿tienen los hombres una nueva alternativa a los pantalones?

Según Carl Tillessen, del Instituto Alemán de la Moda, está surgiendo una tendencia. "No solo habrá faldas, sino también mangas abullonadas, volantes, lazos, collares de perlas, etc. para los hombres. Pero, siendo realistas, los hombres más jóvenes, en particular, adoptarán estos elementos de vestimenta para romper las imágenes tradicionales de género", afirma.

Para el analista de tendencias Tillessen, no se trata de un capricho superficial de la moda, sino de la expresión de una convulsión social de gran alcance. " Por eso esta megatendencia nos acompañará y ocupará no solo una temporada, sino muchos años".

Pero la falda para hombres no es del todo nueva: David Bowie ya llevaba un vestido ceñido al cuerpo en la portada del álbum The Man who sold the world en los años 70. El diseñador francés Jean Paul Gaultier llevó la falda masculina a las pasarelas en los años 80.