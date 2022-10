Brasil: juez prohíbe a Lula asociar a Bolsonaro con canibalismo en campaña electoral

En su sentencia, el juez Paulo de Tarso Sanseverino consideró que este spot difundido por el equipo de campaña del expresidente Lula da Silva incluía un extracto de un video "sacado de contexto". En ese video de 2016, el actual presidente brasileño, que en ese momento era diputado, afirmaba en una entrevista con The New York Times que sería capaz de comer carne humana.

En el polémico video, Bolsonaro describía lo que presentó como un ritual de la comunidad indígena yanomami, en el estado de Roraima (norte). "Se cocina por dos o tres días y lo comen con banana. Yo quería ver al indio siendo cocinado. Ahí me dicen: 'si lo ve, lo tiene que comer'. ¡Lo como!", agregó Bolsonaro en este video que se ha hecho viral en las redes sociales de Brasil.

El candidato por el Partido de los Trabajadores había defendido el uso de este extracto de entrevista en la campaña señalando: "Nosotros no inventamos nada, no es la campaña de Lula que lo dice, es él quien lo dice a un periodista estadounidense. No es malicia de nuestra parte, solo estamos dando información a la gente sobre nuestro adversario", replicó el expresidente (2003-2010).