Brasil lucha contra la esclavitud moderna

Era una mañana increíblemente calurosa, recuerda Aline Galvão, cuando ella y una colega, acompañadas por la policía, inspeccionaron una explotación arrocera en el sureño estado brasileño de Rio Grande do Sul. Querían comprobar si las denuncias que habían recibido por teléfono eran ciertas.

El legado de la esclavitud

La liberación de los trabajadores en marzo de este año causó conmoción pública en Brasil , también porque estaba implicada BASF, una conocida empresa alemana. Pero, por desgracia, estas condiciones de trabajo no son una excepción en el país sudamericano, especialmente en el sector agrícola o en el ámbito de las trabajadoras domésticas.

Las condiciones en la explotación arrocera de Uruguaiana eran peores de lo esperado. "Los trabajadores comían en el suelo sucio, apenas había sombra y las temperaturas rondaban los 40 grados", explicó la inspectora de trabajo Aline Galvão, en entrevista con DW. "No había dónde guardar la comida que ellos mismos traían , así que parte de ella ya se había echado a perder a la hora de comer y había que tirarla".

Galvão y sus colegas también encontraron once menores entre los trabajadores. No había instalaciones sanitarias, ni siquiera agua corriente. Uno de los trabajadores rescatados, Delmar dos Santos da Silva, cuenta a DW: "A menudo traíamos cuchillos de casa. No había suficientes herramientas para cortar las malas hierbas".