Brasil y los militares: "Una ardua y peligrosa tarea para Lula"

A Lula le esperan dos tareas hercúleas: por un lado, deberá lograr que los militares involucrados en la intentona golpista de enero sean investigados y sancionados. Esto no es nada fácil en Brasil. Hasta ahora, ningún miembro del Ejército ha sido condenado por las graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura. El segundo paso sería modificar la doctrina en las academias militares. Los miembros del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea deben aprender que los militares no son una fuerza moderadora, no deben inmiscuirse en la política. No están ahí para combatir un enemigo interno imaginario.