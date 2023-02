Cáncer: el asesoramiento psicooncológico puede ayudar

"Lo peor para mí no fue el diagnóstico en sí, sino que recientemente descubrí que los médicos seguían encontrando células cancerosas en mi cuerpo", dice Kurt Schröder [nombre ficticio]. "Esa no es buena noticia en el caso del cáncer de páncreas. Extirparon el cáncer, solo quedan células residuales... A pesar de todo, por supuesto, preferiría que no quedara nada. Pero soy un optimista empedernido", explica.