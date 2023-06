Casi el 20 % de académicos en EEUU dice haber visto un ovni o conoce a alguien que lo ha visto

No hay nada como hablar de ovnis para despertar inmediatamente sospechas y desatar escepticismo. Y no es de sorprenderse: a pesar de la abrumadora cantidad de noticias sobre avistamientos a lo largo de las últimas décadas, hasta la fecha no existe evidencia concluyente de que los ovnis tengan un origen extraterrestre. Aun así, en los últimos años, se ha observado un creciente interés en el tema por parte de políticos, militares y, curiosamente, incluso académicos, quienes no parecerían ser el grupo más propenso a afirmar haber tenido encuentros con ovnis.