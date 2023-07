Chile: Comisión contra la Desinformación preocupa a la SIP

El grupo asesor de la Presidencia de Gabriel Boric aseguró que "la prensa no estará alcanzada por el análisis de la comisión", que la comisión "no definirá lo que es verdad y lo que no lo es" y que "una de las cosas que no se hará es tomar medidas punitivas", en momentos en que hay en el Congreso proyectos que "hasta hablan de penas de cárcel para quienes difundan desinformación".