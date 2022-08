Chile: congresistas se someten a prueba aleatoria de drogas

En caso de que alguna de estas personas dé positivo, y no haya justificado su consumo, se le levantará el secreto bancario para evidenciar que no haya movimientos de dinero injustificables y evitar así delitos relacionados con el narcotráfico. Luego, deberán justificar las transacciones que hayan realizado en un mismo mes superiores a 28.000 dólares y, si no pueden hacerlo, tendrán sanciones de entre el 2% y el 15% de su dieta parlamentaria.