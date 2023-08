Chile: Pinochet, el mito del dictador que se resiste a caer

Pinochet murió sin enfrentarse a la Justicia

Pinochet perdió el plebiscito de 1988, pero no quedó deslegitimado. Casi la mitad de la población (44%) estaba a favor de que siguiera otros ocho años más en el poder. "No me sorprende que esta polarización se mantenga hasta hoy. Las familias transmiten ciertas narrativas de lo que pasó durante el gobierno de Allende y el régimen militar, que son visiones opuestas, en las que no se puede matizar mucho”, comenta Straßner, quien se doctoró en temas de políticas de verdad, justicia y memoria.