China exigirá "evaluación de seguridad" a productos de inteligencia artificial

El proyecto pretende garantizar "el desarrollo sano y la aplicación estándar de la tecnología de inteligencia artificial generativa". Los contenidos generados por la IA deben "reflejar los valores socialistas fundamentales y no contener contenido relacionados con la subversión del poder del Estado". En particular, no debe haber "propaganda terrorista o extremista", "odio racial" u "otros contenidos que puedan perturbar el orden económico y social".