Ciclón Ilsa golpea la costa australiana con intensidad máxima

Las autoridades australianas informaron que los centros urbanos como Port Headland, con unos 4.250 habitantes, no han sufrido un impacto considerable a raíz del paso de Ilsa, aunque el emblemático restaurante de carretera Pardoo notificó en las redes sociales que su local ha sufrido "grandes daños".

No obstante "no hay noticias de heridos y, por lo que sabemos, las infraestructuras críticas no han sufrido daños, incluida la electricidad", dijo el superintendente jefe del Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia de la región de Australia Occidental, Peter Sutton, a la cadena pública australiana ABC.