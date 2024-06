Claudia Sheinbaum presenta a la primera parte de su gabinete

"Me siento muy honrada de que hayan aceptado ser parte del segundo piso de la Cuarta Transformación”, agregó la mandataria electa durante el breve acto de presentación de los cargos, antes de anunciar que el próximo jueves dará a conocer a otros de sus futuros ministros. Sheinbaum asumirá la presidencia el 1 de octubre y se prevé que su mandato sea de continuismo.

"Vamos a cumplir y siempre tener presente: no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México”, dijo Marcelo Ebrard, quien asumirá la cartera de Economía y antes fuera secretario de Exteriores (2018-2023). Él fue el único de los nombrados que tomó la palabra durante el acto y su nombramiento parece limar asperezas dentro de Morena, toda vez que compitió con Sheinbaum en las internas del partido para elegir al candidato presidencial para las pasadas elecciones.