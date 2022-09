“Como en los años 30“: víctimas de la ocupación rusa en Járkov relatan sus vivencias

A mí me interrogaron al séptimo día. Dos hombres enmascarados empezaron enseguida a intimidarme y a presionarme psicológicamente. Me preguntaron qué pensaba sobre el Ejército ucraniano. Como no los entendí, empezaron a torturarme con electrochoque en las piernas, luego, con más tensión, en las manos. Me obligaron a arrodillarme y me retorcieron los brazos. Me preguntaron cómo se trabajaba para el Ejército ucraniano en nuestra casa. Yo trabajé durante 15 años como pedagoga y dirigía un grupo de teatro para niños. Me acusaron de ser una maestra proucraniana. Dos días después vino un guardia y me dijo que saliera. El día anterior, una mujer joven fue golpeada duramente en el rostro y torturada con electrochoques. La amenazaron con cortarle los dedos. Pensé que me esperaba lo mismo. Pero mi marido y yo fuimos liberados. Como supe después, mi hermana había comprado nuestra libertad con oro. A mi marido no lo interrogaron.