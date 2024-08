¿Cómo hacer más verdes las ciudades latinoamericanas?

"El suburbio es dañino, porque lo que hace es que existan más vehículos que personas en el espacio público. Es más barato construir suburbio, pero es más costoso para la sociedad, porque en el suburbio no hay cultura posible y todo está diseñado para llegar en carro. Son ciudades-dormitorio llenas de asfalto que impiden la absorción del agua y no disponen de zonas verdes. Sin árboles, no tienes sombra; sin sombra, no tienes microclima; sin microclima, no tienes algo agradable", señala el experto.