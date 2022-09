Cómo la violencia se apoderó de la frontera entre Paraguay y Brasil

Ambos expertos consultados por DW coinciden en que el fenómeno de violencia que se vive en Paraguay sería imposible sin la venia de las autoridades. "Localmente se dice que el Estado está ausente, pero los números muestran que Amambay es el sexto departamento con más policías y el tercero con más jueces. El problema no es que no haya estado, el problema es que el Estado no cumple su papel”, explica Pires. Y eso ocurre porque "uno ve los informes y descubre que el fiscal es corrupto y los policías actúan como sicarios de los narcos”.