Cómo las traducciones tienden puentes lingüísticos

Un traductor sagrado

En 2017, la ONU declaró el 30 de septiembre como Día Internacional de la Traducción. No es del todo casual: también es el día de conmemoración de san Jerónimo, importante teólogo y escriba de los siglos IV y V después de Cristo.

El mundo sería más tonto y más pobre sin traducción

No tan antigua como la traducción latina de la Biblia es la campaña Descubre la Traducción. La Comisión Europea la puso en marcha en 2020 para atraer a la gente a la profesión de traductor.

Neruda y Frozen

Si no, no podríamos entender los poemas del escritor chileno Pablo Neruda o los cuentos daneses de Hans Christian Andersen. ¿Cómo podríamos adquirir conocimientos y sabiduría de libros como la Biblia cristiana, el Corán islámico, el Talmud judío o incluso la obra más importante del hinduismo, el Bhagavad Gita?

Por su parte, la canción Let It Go de la película de Disney Frozen (2013) ha sido traducida a más de 40 idiomas, incluidos malayo y mandarín.