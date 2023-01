¿Cómo resolver la resistencia a los antibióticos?

¿Qué causa la resistencia a los antibióticos?

Resolver el problema

Por desgracia, no es tan sencillo porque, por un lado, existe una enorme diversidad entre las bacterias: no todos los fármacos actúan sobre un organismo determinado, y no todos los organismos mueren con un fármaco determinado. Así que los científicos han estado trabajando en el tema desde muchos ángulos diferentes. Uno de ellos consiste en modificar los antibióticos antiguos para que superen la resistencia, pero la capacidad de modificar estas estructuras no es infinita.