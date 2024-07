¿Cómo se elige al presidente de Estados Unidos?

En las convenciones, los delegados de cada uno de los 50 estados de Estados Unidos se reúnen para votar por el candidato presidencial. Un candidato o candidata necesita una mayoría simple de votos de delegados para ganar la nominación. Hay diferentes tipos de delegados. Los demócratas los llaman "comprometidos" y "no comprometidos" (pledged/unpledged); los republicanos los llaman "vinculados" y "no vinculados" (bound/unbound). Los delegados comprometidos/obligados deben votar por el candidato que ganó las primarias en su estado, al menos en la primera ronda de votación. Los candidatos no comprometidos/no vinculados son libres de votar por un candidato de su elección personal. En la convención demócrata, a los delegados no comprometidos sólo se les permite votar a partir de la segunda ronda.