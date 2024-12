¿Cómo ven los ucranianos el año 2025?

"Lo principal es que resistimos"

A pesar de su cansancio, los ucranianos muestran un nivel de optimismo, si bien menor, todavía "sorprendentemente alto", afirma Anton Hrushchezky, del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS). Según las encuestas, entre el 83% y el 88% cree en una victoria. "Pero también hay pesimismo, debido a los temores sobre el futuro y a la frustrante sensación de no recibir suficiente apoyo de Occidente", explica a DW, y añade: "Las grandes palabras no fueron seguidas de grandes hechos. Es más, los ucranianos simplemente no tienen la oportunidad de deponer las armas. Saben que la guerra es para sobrevivir", afirma el experto. La proporción de ucranianos dispuestos a soportar la guerra el tiempo que sea necesario se ha mantenido estable en torno al 60% desde octubre.