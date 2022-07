Con la reelección de Donald Trump, "se resolverían todos los problemas de Rusia", según politólogo estadounidense

Francis Fukuyama: Soy un gran admirador de Alexei Navalny, a quien conocí en Varsovia, en 2019. La corrupción es un gran problema tanto en Rusia como en el mundo en general, y me alegra poder apoyar su fundación.

La estrategia más realista sería enfocarse en el sur, reabrir el acceso de Ucrania al Mar Negro reconquistando Jersón y otros puertos en el Mar de Azov. Eso es más importante que el Donbás, porque va a ser muy difícil retomar el control de esta región en los próximos meses. No obstante, al final del verano, podría haber avances reales en el sur. Es realmente importante para Ucrania poder acceder a sus puertos en el Mar Negro y romper el bloqueo de Odesa para exportar todos sus productos agrícolas.

En mi opinión, no es un régimen estable. No creo que tenga una ideología clara que pueda proyectar al exterior. Creo que la gente que lo apoya es gente a la que simplemente no le gusta Occidente por diferentes razones.