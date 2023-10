Condenada la periodista rusa que protestó contra la guerra en televisión

Ovsyannikova, de 45 años, huyó de Rusia con su hija a un país europeo hace un año, tras escapar de un arresto domiciliario. En una declaración publicada el martes, antes de la sentencia, la periodista dijo que los cargos contra ella eran "absurdos y motivados políticamente". "Decidieron machacarme por no tener miedo y llamar las cosas por su nombre", denunciaba en su mensaje.

"Por supuesto, no admito mi culpa. No niego ninguna de mis palabras. Tomé una decisión muy dura, pero la única moralmente correcta en mi vida, y ya he pagado un precio suficientemente alto por ello", aseguró.