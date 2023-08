Critican a talibanes por vetar ingreso de mujeres a parque

El régimen talibán de Afganistán prohibió la entrada de mujeres al parque de Band-e-Amir, patrimonio mundial de la Unesco y destino turístico de las familias por sus espectaculares lagos en la provincia de Bamiyán, al considerar que muchas de las visitantes no usaban el velo obligatorio o hiyab y que el turismo no es un derecho, lo que este lunes desató las críticas de organizaciones internacionales.

"No contentos con privar a las niñas y mujeres de la educación, el empleo y la libre circulación, los talibanes también quieren quitarles los parques y el deporte y ahora incluso la naturaleza", denunció la directora asociada de Derechos de la Mujer de HRW, Heather Barr. "Paso a paso, los muros se cierran para las mujeres, cada casa se convierte en una cárcel", agregó, calificando esta decisión de "cruel" y "totalmente deliberada".

Los talibanes prohibieron el pasado sábado el acceso de las mujeres al parque por no respetar las reglas, anunció a los medios el ministro de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, Mohammad Khalid Hanafi, tras una reunión con líderes religiosos locales. "Tenemos que tomar medidas más serias desde hoy" para evitar esta falta de respeto por el hiyab , dijo.

"El turismo no es obligatorio”

"Las mujeres y nuestras hermanas no pueden ir a Band-e-Amir hasta que alcancemos un principio de acuerdo. Las agencias de seguridad, los ancianos y los inspectores deberían tomar medidas al respecto. Ir a hacer turismo no es un deber", afirmó Hanafi al finalizar el encuentro, según el medio afgano ToloNews. "El turismo existe, pueden hacer turismo, pero no es obligatorio", añadió.