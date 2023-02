Daniel Ortega califica de "mafia" a la Iglesia católica

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó este martes (21.02.2023) de "mafia" a la Iglesia católica y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al Papa , a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.

Durante un acto oficial en el que rindió honores al héroe nicaragüense Augusto C. Sandino (1895-1934), el mandatario dijo que Jesucristo resucitó en los pueblos y "no por el ejemplo que puedan dar los curas , los obispos, los cardenales, y los papas, que son una mafia".

Asimismo, Ortega dijo que no respeta "ni a los reyes ni a los papas" y tampoco a los obispos nicaragüenses.

"¿Qué respeto le puedo tener a los obispos que he conocido en Nicaragua, si eran somocistas? Era un niño cuando pasó el funeral de (Anastasio) Somoza (García, en 1956) y los obispos enterraron a Somoza como príncipe de la Iglesia, es decir como si era un cardenal de la Iglesia católica", reprochó.

"¡Qué sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada en el Vaticano!", enfatizó.

Sostuvo que Jesucristo fue su inspiración para ser revolucionario y elogió que el hijo de Dios "no se anduvo vistiendo como se visten los obispos , mucho menos como los cardenales o el Papa, ni viviendo en mansiones como viven los cardenales y el Papa".

"Dicen que yo soy comunista, y esto lo he dicho en otras ocasiones cuando me han preguntado: yo soy revolucionario gracias a Cristo. Por Cristo me hice revolucionario y luego como revolucionario conocí a Marx, Engels", indicó.