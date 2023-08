¿De qué sirve a Argentina el ingreso al grupo de los Brics?

"Lo que está ocurriendo económicamente en el país es una locura. Ahora tenemos una inflación de 140 %. Los precios suben diariamente. Mi almuerzo cuesta diferente cada día", cuenta a DW la directora de la fundación Konrad Adenauer en Argentina, Susanne Käss. Decir que el país suramericano atraviesa una profunda crisis económica no es noticia.

Pero el hecho de que 99,44 % de la población mundial esté representada en la ONU no ha dado precisamente ventaja excepcional en el tablero de ajedrez mundial. Y los datos económicos tampoco son tan convincentes. El grupo de los Bricsno es un mercado de libre comercio, como por ejemplo el Mercosur o la Unión Europea. A aparte de eso, para Argentina, los miembros del Brics, China y Brasil, ya son los socios comerciales más importantes.

Por el momento, el Brics es una asociación bastante laxa : no hay secretaría general, ni sede, ni reglas claramente definidas. Incluso los cinco miembros actuales no siempre están de acuerdo. China e India, por ejemplo, mantienen disputas fronterizas. ¿Cuáles son entonces las ventajas de pertenecer a los Brics?

El swap de divisas con China, en particular, parece provocar un entusiasmo eufórico en el gobierno argentino. "Nos deberíamos llamar Argenchina”, dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, durante una visita en China hace dos meses, donde renovó el acuerdo swap.

"El 'swap' de divisas con China da un respiro a Argentina a corto plazo, pero no es una solución a las verdaderas causas de la miseria económica: la inflación galopante y la elevada deuda pública", precisa Käss. Buenos Aires intenta liberarse de su dependencia de Estados Unidos incrementando su dependencia de otro país, sostiene.

El ingreso de Argentina a los Brics no tendrá mucha repercusión en el resto de los países de América Latina, coinciden ambos expertos. Brasil es el factor decisivo en este caso y no Argentina. "Para Brasil, Argentina es un socio comercial importante y también un socio político dentro del Mercosur", asegura Käss. Por su parte, Creutzfeldt subraya otro aspecto: Argentina no tiene mucho interés en renunciar tan rápidamente a su singularidad como único país hispanohablante dentro de los Brics. Además, entre los países latinoamericanos la rivalidad sería demasiado grande.