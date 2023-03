Denuncian a El Salvador en CIDH por arrestos arbitrarios en régimen de excepción

Osvaldo Ortiz, quien afirma que su pareja es maestra y fue detenida por las autoridades, indicó que como Comité de Familiares Víctimas del Régimen del Bajo Lempa "no estamos en contra de que se combata el crimen, pero estamos pidiendo que se haga bajo procesos legales establecidos". Mirna Reyes, cuyo esposo e hijo llevan detenidos varios meses, dijo que acudieron a la CIDH a raíz de que "hemos agotado los recursos" en el país centroamericano y "no se ha logrado" que las autoridades les escuchen.

"Nuestros familiares, esposo e hijos no tienen vínculos con pandillas", por eso "andamos con toda solvencia, con toda libertad", dijo Reyes. Lamentó que su esposo en algún momento "casi pierde la vida" a manos de las pandillas y que ahora es "víctima del Gobierno". Estela Martínez, de 78 años y cuyo hijo sigue detenido y que al igual que el resto de familiares no lo ha visto, sostuvo que si el recurso ante la CIDH no tiene respuesta "seguimos adelante", porque "no me voy rendir".