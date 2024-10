Descubren un exoplaneta orbitando la estrella de Barnard, la más cercana al Sol

Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto un exoplaneta de al menos la mitad de la masa de Venus orbitando la estrella de Barnard, la más cercana a nuestro Sol. Los científicos no descartan que haya otros tres exoplanetas en otras órbitas de la estrella.

Por su proximidad, esta estrella es un objetivo principal en la búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra pero, desde 2018, cuando un equipo de astrónomos descubrió una supertierra orbitando Barnard, no se había descubierto ningún otro planeta en su órbita.

El nuevo exoplaneta, que ha sido descubierto con la ayuda del Very Large Telescope (VLT), del Observatorio Europeo Austral (ESO), de Chile, "es completamente diferente" pero igualmente inhóspito para albergar vida, explicó en declaraciones a EFE Alejandro Suárez Mascareño, investigador del español Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y coautor del estudio.

Alrededor de Barnard

Una supertierra que no existe

Sin embargo, los nuevos datos no han confirmado la existencia de la supertierra reportada en 2018. "No hemos sido capaces de confirmar su existencia y, de hecho, en estos momentos el consenso general es que ese exoplaneta podría no existir", avanzó Suárez Mascareño a EFE.