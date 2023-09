Diálogo sobre drogas Colombia-UE: un urgente nuevo enfoque

"Por eso mismo es imperativa la integración internacional en la lucha contra el narcotráfico", afirma el ministro colombiano y pone el ejemplo de la campaña naval Orión, liderada por Colombia. En cinco años de existencia, en once temporadas, ha logrado incautar 1.865 toneladas de estupefacientes. Este año, en 45 días de intercambio de información y operaciones con 40 países de África, América y Europa, se logró afectar las finanzas de las organizaciones de crimen transnacional en más de 7.700 millones de dólares.

"Nuestra nueva política está pensada con una duración de diez años", sigue la viceministra Delgado Gaitán. "Hemos venido a convencerlos de que tenemos un modelo para que Colombia se transforme verdaderamente. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos del apoyo técnico y de los sistemas de información de Europa para identificar a los líderes de "cuello blanco" que manejan el negocio a nivel global. No podemos seguir atacando y revictimizando a una población vulnerable que no tiene mayores opciones", concluye la política colombiana echando la vista atrás a medio siglo de fallidas políticas sobre drogas.