Dina Boluarte: "¿Cuántas muertes más quieren?" en Perú

"Llamo a estas personas que nuevamente están anunciando la 'tercera toma de Lima' o la 'nueva toma del Perú', ¿cuántas muertes más quieren por el amor de Dios, acaso no les duele en el alma haber perdido a más de 60 personas en estas movilizaciones violentas? Ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el Gobierno", aseguró Boluarte.

"¿A quién benefician esas muertes? Eran aquellos que pedían mi renuncia y, ahora mismo, no satisfechos con que yo no haya renunciado, siguen buscando y quieren utilizar a la población peruana para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis. ¿A dónde más vamos a llegar? Y están en Europa con esa narrativa falsa hablando contra el Perú. ¿Acaso eso no se puede calificar como traición a la patria?", dijo en referencia a liderazgos políticos, activistas y voces que critican al Ejecutivo.