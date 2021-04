Dos muertos en ataque en Capitolio de Estados Unidos

Escucha esta nota aquí

Un vehículo embistió este viernes una barricada de seguridad en el Capitolio de Estados Unidos y atropelló a dos agentes de policía, uno de los cuales murió, confirmó Yogananda Pittman, jefa interina de la Policía del Capitolio.

El atacante, del que no se han dado detalles, murió poco después en un hospital de Washington luego de ser abatido tras salir del vehículo y amenazar a los agentes con un cuchillo, precisó Pittman en rueda de prensa.

Las autoridades todavía no han publicado ninguna información sobre el conductor del vehículo y por el momento no consideran el incidente un acto terrorista. También indicaron que no existe una "amenaza en curso".

El suceso "no parece estar relacionado con terrorismo, pero obviamente continuaremos investigando", precisó Robert Contee, jefe interino del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington. "Necesitamos entender la motivación detrás de este acto sin sentido", agregó.

Tras lo ocurrido, el Capitolio y los edificios adyacentes fueron cerrados, aunque el Congreso ya estaba en receso por Semana Santa, por lo que había menos personal en el lugar.

El incidente se produce después del violento asalto del edificio del Capitolio perpetrado el 6 de enero por partidarios del expresidente Donald Trump que querían interrumpir la certificación de las elecciones.