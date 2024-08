Edmundo, María Corina y las lecciones de Guaidó en Venezuela

Distinta legitimidad

Los desafíos de dos candidatos por accidente

López Maya, que considera a González Urrutia como presidente electo de Venezuela después de haber consultado las actas electorales publicadas por la oposición, cree que su nulo perfil político no debe llevarle a cometer errores parecidos a los de Guaidó, quien pecó en su día de "tener poca independencia” y obrar según le dictaba el partido: "Él tiene que ponerse al frente como presidente electo, aunque Corina Machado venció en las primarias con una mayoría avasalladora. Los dos tienen que encontrar una manera de repartirse esa legitimidad, pero el presidente electo es Edmundo, no ella”, advierte López Maya.

La respuesta internacional

La historiadora no es optimista en cuanto al futuro próximo en Venezuela y prevé "brotes de violencia”: "La naturaleza del régimen de Maduro es a no negociar, a no reconocer una derrota y a usar la represión”, dice. "Tuvimos años persuadiendo a la oposición de que se mantuviera en la ruta electoral, mientras los opositores radicales decían que no servía de nada. Ahora amanecemos con que tenían razón. Maduro ha cerrado la vía electoral para salir de la crisis”, sentencia.