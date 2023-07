El empresario de las favelas: la fuerza creativa de los más pobres

"Si tomas el volumen de negocios de las villas miseria en Brasil, que según cifras oficiales albergan a 17 millones de personas, y lo conviertes en un estado brasileño, sería el tercer mayor estado en términos de consumo, producción y población”, dice. Y aquí solo incluye los valores en circulación legal. No las ganancias del narcotráfico, los juegos de azar, ni de la economía informal. Celso Athayde ha demostrado que el éxito económico y empresarial es posible, incluso en los barrios más deprimidos de Brasil.

De la calle a Davos

"Nací en una favela. Cuando tenía seis años, mis padres se separaron y me fui literalmente a la calle. Viví en la calle de mis seis a mis doce años de edad. Luego pasé dos años en un hogar público y a los catorce me mudé a otra favela. Crecí y me hice vendedor ambulante", narra el hoy empresario a DW.