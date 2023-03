El hallazgo de un raro tiburón duende en el Mediterráneo se trataría en realidad de un juguete

Una foto de un tiburón sin comprobar

Críticas por la apariencia del animal

Asimismo, las críticas llegaron de otros especialistas en tiburones: "No se ve bien. Es demasiado pequeño y sus branquias no parecen estar realmente abiertas. No se ve natural en absoluto", dijo David Ebert, autor del libro "Tiburones del Mundo", en declaraciones recogidas por el New York Times.