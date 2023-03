El jefe de la OIEA inspecciona la central nuclear de Zaporiyia

Karchaa señaló que las actuales condiciones no se diferencian en mucho de las que existían durante la pasada visita de Grossi, en septiembre de 2022. "No considero que la visita (de Grossi) signifique ningún cambio radical, al igual que no lo consideraba la vez anterior", indicó, al señalar que la llegada de esta delegación no tiene otro objetivo que mantener viva la atención de la comunidad internacional respecto a la planta nuclear.