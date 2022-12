El Kremlin no aceptará ningún tribunal para crímenes de guerra en Ucrania

La idea de juzgar los crímenes de guerra cometidos por el Ejército ruso en Ucrania provocó la respuesta inmediata del Kremlin, que señaló que los tribunales propuestos por Occidente para investigar los presuntos crímenes de guerra no tendrán legitimidad alguna y no serán aceptados por Rusia, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Respecto a los intentos de instituir algún tipo de tribunales, estos no tendrán legitimidad alguna, no los aceptaremos y los condenaremos", afirmó en su rueda de prensa diaria.