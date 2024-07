El "Mayo" contra los "Chapitos": a México le espera violenta disputa por el liderazgo del Cártel de Sinaloa

Respuesta "tardía" e "insuficiente"

Según el experto en seguridad, la respuesta de la Administración mexicana dejó en claro que no ha tenido acceso a información relevante por parte de Washington, pero también denotó fallas en los mecanismos de inteligencia del país latinoamericano: "Debería tener vasos comunicantes al interior del Cártel de Sinaloa, personas encubiertas o informantes. Siendo una de las dos principales organizaciones criminales del país, no existe excusa para que no se le esté dando un seguimiento puntual".