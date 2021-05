El pájaro más "instagramable" del mundo, según la ciencia

Escucha esta nota aquí

A pesar de carecer de plumas extravagantes y vibrantes y de mostrar a menudo una expresión sombría en las fotografías, investigadores alemanes han bautizado el podargo australiano (Podargus strigoides), también conocido como podargo castaño o podargo papú, como "el pájaro más atractivo de Instagram".

Esta ave nocturna con cara chata fue aclamada anteriormente como "el ave de aspecto más desafortunado del mundo" en un artículo publicado en 2004 en la revista Nature Australia. Ahora, en el nuevo estudio, publicado en i-Perception, se centró en averiguar qué características hacen que las fotos de aves acumulen likes en Instagram.

El podargo australiano se encuentra en los bosques de Australia y el sureste de Asia, y su desaliñado plumaje marrón rojizo o grisáceo le permite mezclarse perfectamente entre las ramas de los árboles. Con su pico ganchudo, sus enormes ojos amarillos brillantes y su amplia boca abierta, a menudo se confunde con un búho.

El podargo no es necesariamente el pájaro con más fotos en Instagram; de hecho, tras analizar más de 27.000 fotos de aves en Instagram, los investigadores descubrieron que el podargo australiano solo aparecía en 65 de ellas, según escribieron en su estudio.

Sin embargo, en esas 65 fotos, el ave obtuvo muchos más likes de los que debería tener –y más likes que cualquier otra especie de ave– en función del número de usuarios que probablemente vieron esas fotos.

Puntuación de atractivo estético de la imagen

Para medir las imágenes de los usuarios de Instagram, los investigadores utilizaron una escala llamada puntuación de atractivo estético de la imagen (IAA). El algoritmo de puntuación IAA categoriza las imágenes más queridas clasificando la cantidad de likes que ha recibido una imagen a lo largo del tiempo, informó The Guardian. A continuación, el algoritmo predice el número esperado de "me gusta" que debería recibir la publicación. La puntuación total de IAA de una imagen se basa en el porcentaje de "me gusta" que ha recibido la foto en comparación con el número esperado.

En su estudio, los investigadores analizaron las fotos publicadas por nueve de las cuentas de aves más seguidas en Instagram (esas cuentas son @best_birds_planet, @best_birds_of_world, @nuts_about_birds, @birdfreaks, @birdsonearth, @bestbirdshots, @audubonsociety, @bird_brilliance, @your_best_birds). En conjunto, estas cuentas atienden a una audiencia de casi 3,5 millones de usuarios.

Extrañas características llaman la atención

Sorprendiendo al equipo de investigación, el podargo australiano recibió la puntuación más alta de 19 en una escala que iba de 25 negativo a 25. Según el estudio, las altas puntuaciones tuvieron que ver menos con lo estéticamente agradable que es en general y más con sus extrañas características.

"Siempre parecen perpetuamente enfadados", explicó a The New York Times Tom Snyder, conservador de aves del zoológico de Brookfield, en Chicago. "La mirada de su cara parece que siempre está frustrada o enfadada contigo cuando te mira. Es bastante divertido".

No obstante, las aves con un plumaje impresionante también ocupan un lugar destacado en la lista. Algunos factores estéticos parecían elevar sistemáticamente las fotos en la clasificación. Por ejemplo, los investigadores escribieron que los pájaros con plumaje azul y amarillo puntuaban más que los pájaros con plumas amarillas y verdes.

Además del podargo, otras aves con alta calificación incluían "palomas de colores con plumaje decorativo, el turaco esmeralda con sus plumas de la cabeza en forma de corona y la abubilla, que también lleva una corona de plumas distintiva y muestra un plumaje típico de alto contraste", escribió el equipo.