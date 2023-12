El Papa pide no confundir la fiesta en Navidad con el consumismo

El papa Francisco pidió este domingo (24.12.2023) con ocasión de la Navidad "no confundir la fiesta con el consumismo" y pensar en aquellas poblaciones que sufren la guerra. "Os deseo un buen domingo y una Nochebuena en la oración, en el calor del afecto y de la sobriedad y si me permitís, una recomendación: no confundáis la fiesta con el consumismo", dijo el Papa. "Se puede -y como cristiano se debe- celebrar con sencillez, sin despilfarro, y compartiendo con quienes carecen de lo necesario o de compañía", continuó.