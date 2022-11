El retorno de Lula al poder, lleno de hitos históricos y de simbolismo

Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a la Presidencia de Brasil 20 años después de haber sido elegido por primera vez para el máximo cargo del país. El resultado de estas elecciones está lleno de hitos históricos y de simbolismo. Lula se convierte en el primer presidente de la historia de Brasil elegido democráticamente para un tercer mandato. Bolsonaro es el primer presidente desde la redemocratización que no resulta reelegido. La victoria de Lula también consolida la posición de la izquierda en América Latina tras sus triunfos electorales en México, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Chile y Colombia.

Primero enemigo, luego amigo

Por ejemplo, su antiguo rival, el ex gobernador del estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, de tendencia liberal, se presentó con él como vicepresidente. Esto le ayudó a formar alianzas con oponentes políticos de larga data, así como con importantes figuras de la política brasileña que antes lo habían rechazado vehementemente. Ahora, a pesar de todas sus reservas, lo vieron como la mejor alternativa al titular, Jair Bolsonaro. En los últimos cuatro años, Bolsonaro se ha dedicado a atacar implacablemente las instituciones democráticas del país y tiene un historial desastroso en el gobierno.

Una transición difícil

Incluso el primer paso tras ganar las elecciones será difícil: Bolsonaro debe aceptar su derrota y entregar el poder a su sucesor el 1 de enero de 2023. Al parecer, esto no es algo natural para el todavía presidente en funciones: ha amenazado varias veces con no aceptar el resultado de las elecciones si no lo considera "limpio".