"El Rey" Zambada reveló a la DEA sobornos del Cartel de Sinaloa a funcionario de AMLO y contribuciones a su campaña presidencial

No sólo explicó con 'peras y manzanas' el papel que jugó Genaro García Luna como uno de los funcionarios de mayor rango en ser cooptado por el Cartel de Sinaloa y sus socios, cuando fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones y de la SSP federal, sino que, además, dejó bastante claro que esa corrupción en México no ha terminado.

Se me afirmó que Gabriel Regino ocupó cargos en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a petición expresa de López Obrador. Fue el actual presidente quien pidió que fuera colocado ahí. "Era los ojos de AMLO en la SSP”, me reveló uno de los funcionarios consultados.

Estuve presente ese día en el juicio. Lo vi con mis propios ojos. Aunque es de origen latino, el español de De Castro no es bueno, no es meticuloso en lo que dice, y su forma de plantear las preguntas es bastante retorcida porque tiene la finalidad de confundir, no solo al testigo de la Fiscalía, sino al propio jurado. Sus pifias y errores crearon constantemente confusión, y no queda claro si fue a propósito o solo por impreparación.