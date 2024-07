Elecciones en Venezuela y la impotencia de la OEA

"Me parecen muy acertadas y claras las declaraciones del presidente Chile, Boric, al afirmar que los resultados presentados por el régimen de Maduro no son creíbles. La comunidad internacional no debe reconocer al régimen de Maduro bajo ningunas circunstancias", declara a DW Ana Soliz de Stange, investigadora en el campo de las relaciones internacionales de la Universidad Helmut Schmidt de la Bundeswehr, en Hamburgo.