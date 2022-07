Elon Musk le responde a Donald Trump: "Es hora de que cuelgue su sombrero y navegue hacia el atardecer"

"No lo odio, pero es hora de que Trump cuelgue su sombrero y navegue hacia el atardecer", sentenció Musk a través de su cuenta de Twitter, quien también tuvo palabras para el Partido Demócrata de ese país: "Los demócratas también deberían suspender sus ataques: no hagan que la única manera de que Trump sobreviva sea recuperar la Presidencia".

El expresidente dijo durante ese evento que Musk no iba a comprar Twitter y que el jefe ejecutivo de Tesla se había metido en un lío.

"(Musk) dijo el otro día que nunca había votado a un republicano. Le dije que no lo sabía; Luego me dijo que había votado por mí. Es otro artista de mierda, pero no lo va a comprar (Twitter)", dijo Trump.