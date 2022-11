Embarazos adolescentes: una tarea pendiente en Latinoamérica

"Esperanza estaba finalizando sus estudios, próxima a graduarse. No se le había identificado ningún indicio de ideas suicidas. Al momento del suicidio tenía más de 8 meses de embarazo. Ingirió phostoxin en su habitación. Dejó una nota dirigida a su mamá agradeciéndole la valentía de tenerla a los 15 años y de haberla sacado adelante. En la carta le pedía perdón porque ella no lo podría hacer con su hija". La historia de Esperanza, de 16 años, de Guatemala, es una de las tantas que reúne un informe de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), bajo el título, "Vidas silenciadas, una tragedia de la que no se habla".