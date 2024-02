Emergencia en Chile por incendios que dejan varios muertos

Distintos incendios forestales registrados de manera simultánea dejaron varias víctimas y una cantidad aun no cuantificada de viviendas quemadas la madrugada de este sábado (03.02.2024) en Chile, donde el presidente Gabriel Boric decretó el estado de excepción por catástrofe para movilizar los recursos necesarios para enfrentar la emergencia.

"Tenemos una información preliminar de que efectivamente hay personas que han fallecido. No sabemos cuántas. Hay una información muy preliminar y no lo vamos a saber hasta que no lleguen los primeros rayos de sol del día para entregar una información más precisa, indicó el gobernador de la región, Rodrigo Mundaca.