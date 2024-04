"Entregué dinero a AMLO", confesó El Grande a PGR, DEA y Departamento de Justicia

Uno de los testigos de la entrega del dinero a AMLO y del pacto hecho con el Cartel de Sinaloa, a quien entrevisté a inicios de 2024 afirmó categórico: "Yo pensaba: ‘Este güey no va a ganar'. Yo me equivoqué, sí cumplieron todo lo que prometieron. Que los gringos se fueran, que los iba a traer cortos. No le llamaba entonces ‘abrazos, no balazos', sino que quería tener al pueblo en paz.